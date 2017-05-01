حصري ومؤلم..هذا هو المرض الذي أصيب به سعد المجرد في سجن فلوري بباريس ﻿

كشف مصدر قريب من قضية الفنان المغربي ''سعد المجرد''، رفض الكشف عن اسمه، أن ''المعلم'' أصيب بمرض على مستوى ''المرارة''، خلال تواجده بسجن فلوري بباريس.

"شوف تيفي"

كشف مصدر قريب من قضية الفنان المغربي "سعد المجرد"، رفض الكشف عن اسمه، أن "المعلم" أصيب بمرض على مستوى "المرارة"، خلال تواجده بسجن فلوري بباريس.

وأكد ذات المصدر أن سعد المجرد، كان يعاني بشكل كبير آلاما في "المرارة"، ما جعله يتناول بعض الأدوية للتخفيف من معاناته، وتحسنت حالته الصحية بعد معانقته للحرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة سعد المجرد تحسنت بشكل كبير بعد مغادرته سجن فلوري وحصوله على السراح المؤقت، مشيرا في الوقت ذاته أن حالته النفسية تحسنت بشكل أكبر، نتيجة الدعم الكبير الذي تلقاه من والديه وأصدقائه المقربين.