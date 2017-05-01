حصري..بعد المجرد: بدر هاري حر طليق..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أنه من المنتظر أن يغادر البطل العالمي بدر هاري، السجن بهولندا، قريبا، قبل المدة المحددة له وهي ستة أشهر، نظرا لحسن سيرته والتزامه وسلوكه الجيد داخل أسوار السجن.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أنه من المنتظر أن يغادر البطل العالمي بدر هاري، السجن بهولندا، قريبا، قبل المدة المحددة له وهي ستة أشهر، نظرا لحسن سيرته والتزامه وسلوكه الجيد داخل أسوار السجن.

وأوضح المصدر ذاته أن بدر هاري لن يقضي العقوبة السجنية كاملة، مشيرا إلى أن هناك أنباء تؤكد تقدم محامي بدر هاري بطلب إلى العدالة الهولندية لتمكين هذا الأخير من معانقة الحرية قبل نهاية المدة المحددة له.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الهولندية، أحالت في 3 أبريل المنصرم، البطل العالمي بدر هاري على السجن لقضاء عقوبته الحبسية المذكورة، بعد إدانته بتهمة الاعتداء على رجل أعمال هولندي في أحد الملاهي الليلية.