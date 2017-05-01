مفاجأة الموسم.. بادو الزاكي مدربا لاتحاد طنجة ؟؟ ﻿

كشفت وسائل إعلام محلية بمدينة طنجة،أن الفريق الأزرق تعاقد مع الناخب الوطني السابق بادو الزاكي، لمدة موسمين رياضيين، خلفا للمدرب البشير بويطة.

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كشفت وسائل إعلام محلية بمدينة طنجة،أن الفريق الأزرق تعاقد مع الناخب الوطني السابق بادو الزاكي، لمدة موسمين رياضيين، خلفا للمدرب البشير بويطة.

وكشفت ذات المصادر، أن بادو الزاكي المدرب الحالي لفريق شباب بلوزداد الجزائري، اتفق مع المكتب المسير لفارس البوغاز على العقد الذي سيربطه بالنادي الطنجاوي ابتداء من الموسم الكروي المقبل.

جدير بالذكر، أن اتحاد طنجة كان قد استغنى قبل أسبوعين عن مدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة، بسبب النتائج الكارثية، التي بات يحققها رفقة الفريق ليتم تعويضه بمساعده البشير بويطة، الذي سيقود الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي.