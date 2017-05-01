عاجل: لطيفة رأفت تتحدث عن حقيقة اعتزالها ﻿

كشفت الفنانة المتألقة لطيفة رأفت أنها لا تفكر في الوقت الحالي في اعتزال الفن.



شوف تيفي:

كشفت الفنانة المتألقة لطيفة رأفت أنها لا تفكر في الوقت الحالي في اعتزال الفن.

و قالت سلطانة الأغنية المغربية و هي تتحدث في هذه الأثناء من يومه الجمعة خلال ندوة مهرجان موازين في نسخته 16، أن الاعتزال دائما وارد و إن اعتزلت ستبقى كمتفرجة مجيبة أحد الزملاء الصحفيين بالقول:" ياك مابغيتوني نمشي بحالي".

لطيفة رأفت التي ستحيي مساء اليوم سهرة فنية على منصة سلا، وجهت شكرها لجمهورها الذي يساندها دائما و يتابعها ،قائلا: الجمهور دائما كايعطيني قوة باش نرجع و نكمل.."





