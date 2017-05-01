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عاجل: لطيفة رأفت تتحدث عن حقيقة اعتزالها

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 15:34 عاجل: لطيفة رأفت تتحدث عن حقيقة اعتزالها | ثقافة و فنون
عاجل: لطيفة رأفت تتحدث عن حقيقة اعتزالها
كشفت الفنانة المتألقة لطيفة رأفت أنها لا تفكر في الوقت الحالي في اعتزال الفن.


شوف تيفي:

كشفت الفنانة المتألقة لطيفة رأفت أنها لا تفكر في الوقت الحالي في اعتزال الفن.

و قالت سلطانة الأغنية المغربية و هي تتحدث في هذه الأثناء من يومه الجمعة خلال ندوة مهرجان موازين في نسخته 16، أن الاعتزال دائما وارد و إن اعتزلت ستبقى كمتفرجة مجيبة أحد الزملاء الصحفيين بالقول:" ياك مابغيتوني نمشي بحالي".

لطيفة رأفت التي ستحيي مساء اليوم سهرة فنية على منصة سلا، وجهت شكرها لجمهورها الذي يساندها دائما و يتابعها ،قائلا: الجمهور دائما كايعطيني قوة باش نرجع و نكمل.."


 

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