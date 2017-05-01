عاجل: لطيفة رأفت تتحدث عن حقيقة اعتزالها ﻿

شوف تيفي:
كشفت الفنانة المتألقة لطيفة رأفت أنها لا تفكر في الوقت الحالي في اعتزال الفن.
و قالت سلطانة الأغنية المغربية و هي تتحدث في هذه الأثناء من يومه الجمعة خلال ندوة مهرجان موازين في نسخته 16، أن الاعتزال دائما وارد و إن اعتزلت ستبقى كمتفرجة مجيبة أحد الزملاء الصحفيين بالقول:" ياك مابغيتوني نمشي بحالي".
لطيفة رأفت التي ستحيي مساء اليوم سهرة فنية على منصة سلا، وجهت شكرها لجمهورها الذي يساندها دائما و يتابعها ،قائلا: الجمهور دائما كايعطيني قوة باش نرجع و نكمل.."
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.