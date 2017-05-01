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بعد طلاقهما..أنجلينا جولي وبراد بيت يعودان لبعضهما

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 15:30 بعد طلاقهما..أنجلينا جولي وبراد بيت يعودان لبعضهما | ثقافة و فنون
بعد طلاقهما..أنجلينا جولي وبراد بيت يعودان لبعضهما
كشف موقع ''هوليوود ريبورتير'' أن الحب مازال يجمع بين قلبي الممثل الأمركي براد بيت، وزوجته السابقة أنجلينا جولي، فهما يحتفظان بمشاعر الحب، رغم انفصالهما منذ أشهر.

شوف تيفي

 

كشف موقع "هوليوود ريبورتير" أن الحب مازال يجمع بين قلبي الممثل الأمركي براد بيت، وزوجته السابقة أنجلينا جولي، فهما يحتفظان بمشاعر الحب، رغم انفصالهما منذ أشهر.

وأكد الموقع الأمريكي أن براد وبيت وأنجيلينا جولي في طريقهما للعودة لبعضهما البعض، وذلك بفضل اللقاءات، التي جمعتهما أخيرا، حيث أصبحا أكثر تحررا وانفتاحا.

وأضاف المصدر ذاته، أن نجما هوليوود يتحدثان إلى بعضهما البعض يوميا على الهاتف، رغم اقتنائهما لمنزلين بالقرب من بعضهما البعض وذلك بسبب إلحاح أطفالهما.

وذكرت التقارير نفسها، أن النجمين لا ينويان الإعلان حاليا عن علاقتهما الرومانسية، على الأقل بسبب أطفالهم.

 

 

 

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ثقافة وفنون أنجلينا وبراد بيت يعودان لبعضهما شوف تيفي

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