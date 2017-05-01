 هذه هي حقيقة تورط مسؤول أمني وقضائي في شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات تم تفكيكها بالناظور ﻿
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هذه هي حقيقة تورط مسؤول أمني وقضائي في شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات تم تفكيكها بالناظور

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 15:20 هذه هي حقيقة تورط مسؤول أمني وقضائي في شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات تم تفكيكها بالناظور | مجتمع
هذه هي حقيقة تورط مسؤول أمني وقضائي في شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات تم تفكيكها بالناظور
نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، تورط أي مسؤول أمني أو قضائي في الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، والتي كانت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، قد نجحت في تفكيكيها في الثالث من شهر

"شوف تيفي"

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، تورط أي مسؤول أمني أو قضائي في الشبكة الإجرامية المتخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، والتي كانت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، قد نجحت في تفكيكيها في الثالث من شهر أبريل المنصرم، وضبطت بحوزة أعضائها أكثر من 19 طنا من المخدرات.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن هذا النفي الأمني، يأتي كجواب على مقال صحفي نشرته جريدة وطنية، ادعى أن تقريرا سريا كشف تورط ابن شقيق عامل وأمنيون وقضاة في هذه الشبكة الإجرامية، كما زعم المقال تردد اسم شخص واحد في تصريحات الموقوفين في إطار هذه القضية.
وأضاف المصدر الأمني، بأن الشرطة القضائية بمدينة الناظور، كانت قد أوقفت شخصين على خلفية الأبحاث المنجزة في هذه القضية، وحجزت في عمليتين متفرقتين ما مجموعه 19 طنا و223 كيلوغراما من الحشيش، وذلك بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التحقيقات المنجزة في إطار هذه الشبكة الإجرامية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لم تسفر عن تورط أي موظف مكلف بتطبيق القانون، ولم تكشف عن أية علاقة أو تواطؤ محتمل لأي مسؤول أمني أو قضائي بأعضاء هذه الشبكة، مفندا بشكل صريح جميع الأخبار، التي تم تداولها إعلاميا في هذا الصدد.

 

‫شوف تيفي

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