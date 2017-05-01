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رجال الحموشي ضمن المراتب المتقدمة في بطولة الشرطة العربية للرماية ببيروت

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 15:15 رجال الحموشي ضمن المراتب المتقدمة في بطولة الشرطة العربية للرماية ببيروت | مجتمع
رجال الحموشي ضمن المراتب المتقدمة في بطولة الشرطة العربية للرماية ببيروت
تمكن الوفد الرياضي الأمني المغربي المشارك في بطولة الشرطة العربية للرماية بالمسدس، من احتلال مراتب متقدمة ضمن فرق ممثلة ل 16 دولة عربية مشاركة في هذه التظاهرة الرياضية التي اختتمت فعالياتها مساء

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكن الوفد الرياضي الأمني المغربي المشارك في بطولة الشرطة العربية للرماية بالمسدس، من احتلال مراتب متقدمة ضمن فرق ممثلة ل 16 دولة عربية مشاركة في هذه التظاهرة الرياضية التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الخميس.

وتعد هذه المشاركة المغربية من خلال أربعة عناصر متخصصين في الرماية بالمسدس والدقة والتكتيكية، الذين مثلوا المديرية العامة للأمن الوطني، الأولى للرياضة الشرطية المغربية في مجال الرماية بالخارج تحت لواء الاتحاد المغربي الرياضي للشرطة.

وترأس الوفد الرياضي الأمني المغربي في هذه التظاهرة، التي نظمها الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، رئيس الاتحاد المغربي الرياضي للشرطة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة المراقب العام محمد بوزفور، والكاتب العام للاتحاد المغربي عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي المراقب العام عبد الاله لطفي.

وشارك في هذه البطولة بالإضافة الى المغرب، 15 دولة عربية، تنافس فيها المشاركون في نوعين من الرماية، الأول في الدقة لمسافات مختلفة والثانية في الرماية التكتيكية.

وتجدر الإشارة الى أن بلدان المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن، نافست بقوة البلد المضيف لبنان، الذي احتل الصف الأول في منافسة الدقة (رجال)، وكذا في الرماية التكتيكية (رجال ونساء).

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الاتحاد العربي السعودية الرماية التكتيكية

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