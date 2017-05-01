رسميا وبالوثيقة..."محمد ساجد" أمام البرلمان بسبب طائرة "زعيم سياسي مغربي شهير " غير القانونية ﻿

كما سبق وأن أشارت ''شوف تيفي'' في مقال حصري، وضع نائب برلماني سؤالا كتابيا موجها لمحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي يطالبه بملابسات قضية إستعمال ''زعيم سياسي

شوف تيفي

كما سبق وأن أشارت "شوف تيفي" في مقال حصري، وضع نائب برلماني سؤالا كتابيا موجها لمحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي يطالبه بملابسات قضية إستعمال "زعيم سياسي مغربي شهير" لطائرة خاصة بدون ترخيص.

وحسب منطوق وثيقة السؤال الكتابي الموقع من طرف "الحسين الحريش" النائب البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية، يطالب من خلاله محمد ساجد الكشف عن الإجراءات المتخذة في القضية التي أثيرت إعلاميا حول إستعمال زعيم حزب سياسي لطائرة خاصة بدون ترخيص، وعن ملابسات القضية.

وأوضح البرلماني في سؤاله الكتابي، أن العديد من المنابر الإعلامية تداولت خبر إستعمال أمين عام لأحد الأحزاب السياسية لطائرة خاصة أجنبية بدون ترخيص من السلطات المعنية بالطيران المدني إبان الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وهو مايهدد الأمن والسلامة، على حد تعبير السؤال الكتابي.

هذا، وسبق للعديد من المنابر الإعلامية، أن تحدثت عن استعمال أحد الزعماء السياسيين لطائرة خاصة للتنقل إبان الإنتخابات التشريعية الأخيرة بدون ترخيص قانوني، حيث أن السؤال الكتابي سيكشف عن حقيقة القضية التي أثارت نقاشا عميقا داخل الصالونات السياسية في المغرب.