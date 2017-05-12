بالصورة:الموت يفجع الفنانة بلقيس و هذا هو القرار الذي اتخذته ﻿

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''فقدت قبل قليل أحد أغلى و أعز الفانز على قلبي'': هكذا ودعت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أحد أعز أصدقائها وواحدا من أكبر معجبيها الذي توفي في حادثة دهس خطيرة.
و بعد هذا الحادث المُفجع، قررت بلقيس بناء مسجد لصديقها باسمه، و طالبت جميع متابعيها بالدعوات لصديقها ''عبد الرحمان الشيخ''.
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