بلافريج يستلهم روح مشروع ''طريق الوحدة'' للراحل ''بن بركة'' للنهوض بالتعليم ويقدم معطيات مخيفة ﻿

دعى عمر بلافريج النائب البرلماني باسم فيدرالية اليسار، المعارضة والأغلبية إلى مشروع مماثل ل ''طريق الوحدة'' الذي جاء به الراحل ''المهدي بن بركة''.



بوليتيك

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دعى عمر بلافريج النائب البرلماني باسم فيدرالية اليسار، المعارضة والأغلبية إلى مشروع مماثل ل ''طريق الوحدة'' الذي جاء به الراحل ''المهدي بن بركة''.



وأضاف عمر بلافريج، أن المغرب اليوم في حاجة لمشروع مماثل ل ''طريق الوحدة'' لسنة 2017، مصرحا بالقول'' إن كان مشروع ''طريق الوحدة'' الذي خصصه المهدي بن بركة لربط شمال المغرب المستعمر من طرف إسبانيا بجنوبه المستعمر من قبل فرنسا، فالمواطنين اليوم يحتاجون إلى مشروع مماثل يساهم فيه الجميع للنهوض بالتعليم.



وقدم بلافريج أرقاما مخيفة عن وضعية التعليم بالمغرب، مفندا كلام سعد الدين العثماني الذي اعتبر التعليم أولوية بالنسبة للحكومة الحالية، حيث كشف بلافريج أن مقارنة بين وضعية التعليم بالمغرب وتونس مثلا يوضح بالملموس التأخر والتخبط الذي يعيشه القطاع، مصرحا بالقول'' في تونس مثلا معدل التلاميذ لكل أستاذ هو 16، في حين أن المغرب فالمعدل هو 36 تلميذ لكل أستاذ، ورغم ذلك فالحكومة خفظت ميزانية التعليم وأغلقت التوظيف في القطاع''.



وطالب بلافريج خلال تدخله مساء أمس الخميس أمام أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة قانون المالية، الدولة المغربية إلى التصالح مع ''تاريخنا'' عبر رفع السرية عن حقيقة إغتيال المهدي بن بركة تزامنا وتسريب السلطات الفرنسية لوثائق جديدة حول إغتيال المهدي بن بركة.



وإنتقد بلافريج مشروع قانون المالية الذي سيصوت عليه عشية اليوم بعد مناقشة الميزانيات الفرعية داخل اللجان، مؤكدا أنه فاشل ومخيب للأمال، كالبرنامج الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني أمام البرلمانيين، مصرحا بأنه جاء تحت عنوان ''الإستمرارية'' على نهج الحكومة السابقة.





