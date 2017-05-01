''كورار'' ..حكما لمباراة الرجاء البيضاوي و شباب الريف الحسيمي ﻿

محمــــد بوحتــــة : ( شــوف سبــور)
عينت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحكم توفيق كورار، لقيادة اللقاء الذي سيجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي و شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الإحترافية يوم الأحد المقبل.
وسيساعد توفيق كورار، في إدارة هذه المباراة كل من الحكمين عبد الواحد حوماد و رشيد لوزاتي، وهو طاقم تحكيمي ينتمي لعصبة سوس.
تجدر الإشارة إلى أن، مبارة الرجاء البيضاوي و شباب الريف الحسيمي ستقام على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس إبتداءا من الساعة الرابعة و النصف عصرا من يومه الأحد.
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