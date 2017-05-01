مؤلم وحصري..الملاكم السعادة المتهم بالتحرش الجنسي يعيش التعاسة ويبيت في الشارع بالبرازيل بلا أكل أو شرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص، أن الملاكم المغربي، حسن السعادة المتهم بالتحرش الجنسي بعاملتي نظافة منذ الصيف الماضي، تحولت حياته إلى جحيم بالبرلزيل، وأصبح يعيش التعاسة، حيث اضطر في العديد من المرات

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص، أن الملاكم المغربي، حسن السعادة المتهم بالتحرش الجنسي بعاملتي نظافة منذ الصيف الماضي، تحولت حياته إلى جحيم بالبرلزيل، وأصبح يعيش التعاسة، حيث اضطر في العديد من المرات إلى المبيت في الشارع بلا أكل أو شرب.

وأوضح مصدرنا أنه من غير المعقول، أن تتحول حياة رياضي مغربي بارز إلى جحيم، مشيرا إلى أن جلسة محاكمته تأجلت لخمس مرات، بسبب تغيب أطراف القضية أو غياب المحامي وعدم حضور القاضي.

وطالب المصدر ذاته من المسؤولين بالسفارة المغربية بالبرازيل، والقائمين على رياضة الملاكمة بالمغرب بالتحرك السريع والفوري لإخراج السعادة من أزمته ومن مصيبته، مشيرا إلى أن الملاكم المذكور تلقى مجموعة من الوعود التي لم يتم الالتزام بها و طرقت عائلته مجموعة من الأبواب دون مجيب.

تجدر الإشارة إلى أن الملاكم المغربي، تمت متابعته في حالة سراح بالبرازيل، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بعاملتي نظافة بالقرية الأولمبية شهر غشت الماضي.