عاجل..قبل انتقاله لفريق الوداد: الهاشمي كاعي وها شنو دار في ملعب فريق الرجاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن زكرياء الهاشيمي لاعب فريق الرجاء البيضاوي، غادر قبل قليل من يومه الجمعة، معقل الفريق الأخضر ملعب الوزايس غاضبا بعد خروجه من الاجتماع الذي عقدته الإدراة مع اللاعبين لإنهاء أزمة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن زكرياء الهاشيمي لاعب فريق الرجاء البيضاوي، غادر قبل قليل من يومه الجمعة، معقل الفريق الأخضر ملعب الوزايس غاضبا بعد خروجه من الاجتماع الذي عقدته الإدراة مع اللاعبين لإنهاء أزمة الفريق.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن الهاشمي، غادر مسرعا عبر سيارته، وهو غاضب، مشيرا إلى أن هذا الأخير، قرر مواصلة مقاطعة التداريب إلى جانب لاعبين آخرين حتى يتم صرف جميع مستحقاته المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الهاشمي الذي سينتهي عقده رفقة الفريق الأخضر الصيف المقبل، دخل في مفاوضة جدية مع فريق الوداد البيضاوي، ومن المنتظر أن يوقع بشكل رسمي للفريق الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة.