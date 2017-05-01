 عاجل..أسماء كبيرة في الرجاء تواصل مقاطعة التداريب من بينها الراقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ | مجتمع

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية | حوادث و حقوق

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم | بوليتيك

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم

المكتب الوطني للسكك الحديدية يباشر أشغال تثنية السكة بمقطع بنكرير- سيدي بوعثمان | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يباشر أشغال تثنية السكة بمقطع بنكرير- سيدي بوعثمان

كتائب البيجيدي تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب | بوليتيك

''كتائب البيجيدي'' تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب

بالفيديو..بنت الستاتي تعود بفيديو مثير وهاذ المرة كتشطح | ثقافة و فنون

بالفيديو..بنت الستاتي تعود بفيديو مثير وهاذ المرة كتشطح

حكومة العثماني تعفي السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي | بوليتيك

حكومة العثماني تعفي السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي

خطير..جنس/دعارة/ليلة حمراء/ 2خواتات كايديرو الدعارة و منين حصلو لقاو واحدة مزوجة ..فضيحة تهز الجديدة | حوادث و حقوق

خطير..جنس/دعارة/ليلة حمراء/ 2خواتات كايديرو الدعارة و منين حصلو لقاو واحدة مزوجة ..فضيحة تهز الجديدة

من يلعب في طنجرة الريف؟

عاجل..أسماء كبيرة في الرجاء تواصل مقاطعة التداريب من بينها الراقي

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 13:50 عاجل..أسماء كبيرة في الرجاء تواصل مقاطعة التداريب من بينها الراقي | سبور
عاجل..أسماء كبيرة في الرجاء تواصل مقاطعة التداريب من بينها الراقي
في مقابل عودة لاعبي فريق الرجاء البيضاوي للتداريب اليوم الجمعة، علمت ''شوف تيفي'' أن أبرز اللاعبين ، قرروا مواصلة مقاطعة التداريب ومن بينهم عميد الفريق عصام الراقي.

"شوف تيفي"

في مقابل عودة لاعبي فريق الرجاء البيضاوي للتداريب اليوم الجمعة، علمت "شوف تيفي" أن أبرز اللاعبين ، قرروا مواصلة مقاطعة التداريب ومن بينهم عميد الفريق عصام الراقي.
وحسب موفد "شوف تيفي" من ملعب الوازيس، فإن الراقي والكروشي والهاشيمي وبينغي، غابوا جميعا عن حصة اليوم، رغم توصل إدارة الفريق معهم إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي، قاطعوا خلال الأسبوع الجاري، تداريبهم اليومية، احتجاجا على إدارة الفريق، التي تأخرت في صرف مستحقاتهم الشهرية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرجاء البيضاوي ملعب الوازيس الكروشي الفريق الأخضر المستحقات الشهرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم وحصري..الملاكم السعادة المتهم بالتحرش الجنسي يعيش التعاسة ويبيت في الشارع بالبرازيل بلا أكل أو شرب | سبور

مؤلم وحصري..الملاكم السعادة المتهم بالتحرش الجنسي يعيش التعاسة ويبيت في الشارع بالبرازيل بلا أكل أو شرب

عاجل..قبل انتقاله لفريق الوداد: الهاشمي كاعي وها شنو دار في ملعب فريق الرجاء | سبور

عاجل..قبل انتقاله لفريق الوداد: الهاشمي كاعي وها شنو دار في ملعب فريق الرجاء

نجم الرجاء البيضاوي محمود بنحليب يمارس رياضة تقوية الأجسام رفقة شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة‎ | سبور

نجم الرجاء البيضاوي محمود بنحليب يمارس رياضة تقوية الأجسام رفقة شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة‎

بالفيديو والصور..اللاعب كهربا الذي أقصى الأسود من الكان يتقدم لخطبة ابنة زميله عصام الحضري | سبور

بالفيديو والصور..اللاعب كهربا الذي أقصى الأسود من الكان يتقدم لخطبة ابنة زميله عصام الحضري

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

موعد الرجوع الى التوقيت العادي للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

موعد الرجوع الى التوقيت العادي للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك

من فاس:السيدة التي تفاعل معها المغاربة عبر الفايسبوك بسبب مرضها تُناشد القلوب الرحيمة:عاونوني بغيت غير نتعالج | حالة خاصة

من فاس:السيدة التي تفاعل معها المغاربة عبر الفايسبوك بسبب مرضها تُناشد القلوب الرحيمة:عاونوني بغيت غير نتعالج

هام لجميع النساء..البيضاء تحتضن النسخة الثانية للمعرض الرمضاني بمفاجآت عديدة | روبورتاج

هام لجميع النساء..البيضاء تحتضن النسخة الثانية للمعرض الرمضاني بمفاجآت عديدة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ | مجتمع
منذ 18 دقيقة

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية | حوادث و حقوق

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم | بوليتيك

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم

﻿ ﻿
أمس 18:25 GMT

عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.