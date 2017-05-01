عاجل..أسماء كبيرة في الرجاء تواصل مقاطعة التداريب من بينها الراقي ﻿

في مقابل عودة لاعبي فريق الرجاء البيضاوي للتداريب اليوم الجمعة، علمت ''شوف تيفي'' أن أبرز اللاعبين ، قرروا مواصلة مقاطعة التداريب ومن بينهم عميد الفريق عصام الراقي.

"شوف تيفي"

في مقابل عودة لاعبي فريق الرجاء البيضاوي للتداريب اليوم الجمعة، علمت "شوف تيفي" أن أبرز اللاعبين ، قرروا مواصلة مقاطعة التداريب ومن بينهم عميد الفريق عصام الراقي.

وحسب موفد "شوف تيفي" من ملعب الوازيس، فإن الراقي والكروشي والهاشيمي وبينغي، غابوا جميعا عن حصة اليوم، رغم توصل إدارة الفريق معهم إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي، قاطعوا خلال الأسبوع الجاري، تداريبهم اليومية، احتجاجا على إدارة الفريق، التي تأخرت في صرف مستحقاتهم الشهرية.



