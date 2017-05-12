بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ ﻿

شوف تيفي:
صورةٌ مفبركة تلك التي تم تسريبها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر الفنان المغربي سعد لمجرد إلى جانب الملك محمد السادس بباريس.
و قد تبين من خلال الصورة أنها مفبركة بتقنية " الفوطوشوب" تعكس ما تم الترويج له و تسريبه، خصوصا أن الملك محمد السادس لم يلتق أبدا بسعد لمجرد و عائلته بباريس.
بينما الصورة الأصلية (المرفوقة بالمقال)، تعود للملك محمد السادس عندما حل سابقا في جولة قادته إلى بعض الدول الافريقية رفقة أحد المواطنين من الغابون.
و حسب ما كشفته قناة شوف تيفي" ولفت انتباه الرأي العام الوطني أن مجموعة من الصور المفبركة للملك محمد السادس تروج بقوة خلال الأيام الأخيرة ما يدفعنا للاستفسار و التساؤل : من يُفبرك صُور الملك محمد السادس وما الغرض وراء ذلك ؟؟؟؟؟
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