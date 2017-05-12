 بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ | مجتمع

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية | حوادث و حقوق

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم | بوليتيك

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم

المكتب الوطني للسكك الحديدية يباشر أشغال تثنية السكة بمقطع بنكرير- سيدي بوعثمان | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يباشر أشغال تثنية السكة بمقطع بنكرير- سيدي بوعثمان

كتائب البيجيدي تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب | بوليتيك

''كتائب البيجيدي'' تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب

بالفيديو..بنت الستاتي تعود بفيديو مثير وهاذ المرة كتشطح | ثقافة و فنون

بالفيديو..بنت الستاتي تعود بفيديو مثير وهاذ المرة كتشطح

حكومة العثماني تعفي السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي | بوليتيك

حكومة العثماني تعفي السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي

خطير..جنس/دعارة/ليلة حمراء/ 2خواتات كايديرو الدعارة و منين حصلو لقاو واحدة مزوجة ..فضيحة تهز الجديدة | حوادث و حقوق

خطير..جنس/دعارة/ليلة حمراء/ 2خواتات كايديرو الدعارة و منين حصلو لقاو واحدة مزوجة ..فضيحة تهز الجديدة

من يلعب في طنجرة الريف؟

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 13:43 بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ | مجتمع
بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟
صورةٌ مفبركة تلك التي تم تسريبها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر الفنان المغربي سعد لمجرد إلى جانب الملك محمد السادس بباريس.

شوف تيفي:


صورةٌ مفبركة تلك التي تم تسريبها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر الفنان المغربي سعد لمجرد إلى جانب الملك محمد السادس بباريس.

و قد تبين من خلال الصورة أنها مفبركة بتقنية " الفوطوشوب" تعكس ما تم الترويج له و تسريبه، خصوصا أن الملك محمد السادس لم يلتق أبدا بسعد لمجرد و عائلته بباريس.

بينما الصورة الأصلية (المرفوقة بالمقال)، تعود للملك محمد السادس عندما حل سابقا في جولة قادته إلى بعض الدول الافريقية رفقة أحد المواطنين من الغابون.

و حسب ما كشفته قناة شوف تيفي" ولفت انتباه الرأي العام الوطني أن مجموعة من الصور المفبركة للملك محمد السادس تروج بقوة خلال الأيام الأخيرة ما يدفعنا للاستفسار و التساؤل : من يُفبرك صُور الملك محمد السادس وما الغرض وراء ذلك ؟؟؟؟؟

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعد لمجرد الملك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام لأصحاب الباكالوريا: انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا الموسم الدراسي 2018/2017..وهذه هي الشروط | مجتمع

هام لأصحاب الباكالوريا: انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا الموسم الدراسي 2018/2017..وهذه هي الشروط

قمة الأناقة: قميص الملك محمد السادس يثير إعجاب الفايسبوكيين المغاربة | مجتمع

قمة الأناقة: قميص الملك محمد السادس يثير إعجاب الفايسبوكيين المغاربة

عاجل ورسميا..الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية في هذا التاريخ قبل رمضان | مجتمع

عاجل ورسميا..الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية في هذا التاريخ قبل رمضان

بالفيديو..التلميذة التي كشفت تعنيفها من طرف مدير دار الطالبة بواد لو تخرج عن صمتها و تُفجر حقائق مثيرة | مجتمع

بالفيديو..التلميذة التي كشفت تعنيفها من طرف مدير دار الطالبة بواد لو تخرج عن صمتها و تُفجر حقائق مثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

موعد الرجوع الى التوقيت العادي للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك | قنوات أخرى
منذ 26 دقيقة

موعد الرجوع الى التوقيت العادي للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك

من فاس:السيدة التي تفاعل معها المغاربة عبر الفايسبوك بسبب مرضها تُناشد القلوب الرحيمة:عاونوني بغيت غير نتعالج | حالة خاصة

من فاس:السيدة التي تفاعل معها المغاربة عبر الفايسبوك بسبب مرضها تُناشد القلوب الرحيمة:عاونوني بغيت غير نتعالج

هام لجميع النساء..البيضاء تحتضن النسخة الثانية للمعرض الرمضاني بمفاجآت عديدة | روبورتاج

هام لجميع النساء..البيضاء تحتضن النسخة الثانية للمعرض الرمضاني بمفاجآت عديدة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ | مجتمع
منذ 16 دقيقة

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية | حوادث و حقوق

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم | بوليتيك

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم

﻿ ﻿
أمس 18:25 GMT

عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.