بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ ﻿

صورةٌ مفبركة تلك التي تم تسريبها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر الفنان المغربي سعد لمجرد إلى جانب الملك محمد السادس بباريس.

شوف تيفي:



صورةٌ مفبركة تلك التي تم تسريبها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر الفنان المغربي سعد لمجرد إلى جانب الملك محمد السادس بباريس.



و قد تبين من خلال الصورة أنها مفبركة بتقنية " الفوطوشوب" تعكس ما تم الترويج له و تسريبه، خصوصا أن الملك محمد السادس لم يلتق أبدا بسعد لمجرد و عائلته بباريس.



بينما الصورة الأصلية (المرفوقة بالمقال)، تعود للملك محمد السادس عندما حل سابقا في جولة قادته إلى بعض الدول الافريقية رفقة أحد المواطنين من الغابون.



و حسب ما كشفته قناة شوف تيفي" ولفت انتباه الرأي العام الوطني أن مجموعة من الصور المفبركة للملك محمد السادس تروج بقوة خلال الأيام الأخيرة ما يدفعنا للاستفسار و التساؤل : من يُفبرك صُور الملك محمد السادس وما الغرض وراء ذلك ؟؟؟؟؟



