السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن إعدادية واد أمليل بمدينة تازة، شهدت صباح اليوم الجمعة واقعة خطيرة بطلها شخص منحرف يتراوح سنه ما بين 17 و19 سنة، قام بالاعتداء على تلميذة تبلغ حوالي 15 عاما تتابع دراستها بالمؤسسة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن إعدادية واد أمليل بمدينة تازة، شهدت صباح اليوم الجمعة واقعة خطيرة بطلها شخص منحرف يتراوح سنه ما بين 17 و19 سنة، قام بالاعتداء على تلميذة تبلغ حوالي 15 عاما تتابع دراستها بالمؤسسة المذكورة.

وفي تفاصيل الاعتداء، أفادت مصادرنا أن الجاني قام باقتحام المؤسسة إما عن طريق الباب الرئيسي أو تصلقه لسور الإعدادية صباح يومه الجمعة، حيث اقتحم مرحاض التلميذات ليقوم بالتغزل بإحداهن، لتحاول الهروب والنفاذ بجلدها، لكن الشاب المنحرف وأمام إصرار الأخيرة أقدم على « شرملة » وجهها، ليلود بالفرار بعد ارتكابه لجريمته الشنيعة.

هذا وصرح مصدرنا أن الإعدادية، التي شهدت هذه الواقعة متواجدة على بعد 300 متر فقط من مركز الدرك الملكي.

هذا وفور علمها بالواقعة، حلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، من أجل الإستماع لأقوال التلميذة الضحية، التي تم نقلها على وجه السرعة إلى بني باجا بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية وفتح تحقيق مفصل في ظروف وملابسات الاعتداء.

وفي الختام قال مصدرنا، إن مدينة تازة باتت تعرف العديد من الجرائم الخطيرة، والتي أصبحت تهدد مستقبل استقرار ساكنة المدينة.