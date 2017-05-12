 بالفيديو والصور..اللاعب كهربا الذي أقصى الأسود من الكان يتقدم لخطبة ابنة زميله عصام الحضري ﻿
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بالفيديو والصور..اللاعب كهربا الذي أقصى الأسود من الكان يتقدم لخطبة ابنة زميله عصام الحضري

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 13:06 بالفيديو والصور..اللاعب كهربا الذي أقصى الأسود من الكان يتقدم لخطبة ابنة زميله عصام الحضري | سبور
بالفيديو والصور..اللاعب كهربا الذي أقصى الأسود من الكان يتقدم لخطبة ابنة زميله عصام الحضري
كشفت وسائل إعلام مصرية، ليلة أمس الخميس، أن لاعب المنتخب المصري الشاب محمود عبد المنعم الملقب بـ ''كهربا''، ارتبط بشكل رسمي بابنة زميله في المنتخب المصري الحارس المخضرم عصام الحضري.

"شوف تيفي":

 

كشفت وسائل إعلام مصرية، ليلة أمس الخميس، أن لاعب المنتخب المصري الشاب محمود عبد المنعم الملقب بـ "كهربا"، ارتبط بشكل رسمي بابنة زميله في المنتخب المصري الحارس المخضرم عصام الحضري.

فحسب موقع "أخبارك" المصري، فقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الخميس، بالصور، التي تجمع اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، بالكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني ووادى دجلة، عقب تقدم “كهربا” لخطبة “شدوى” ابنة الحضري.

‏وأكد الموقع ذاته أن نبأ الخطوبة، صار حديث الساحة الرياضية الآن، ليس فقط لأنه جمع بين اثنين من مشاهير الكرة في مصر، بل لأنه لأول مرة يجتمع لاعب و”حماه” في منتخب واحد، مثلما حدث مع كهربا والحضري في المنتخب الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المغاربة، تعرفوا على اللاعب كهربا، عقب تسجيله هدف في شباك المنتخب المغربي في الكان الأخير، وهو الهدف، الذي تسبب في إقصاء الأسود من هذه المنافسات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اتحاد جدة السعودي كهربا مواقع التواصل الاجتماعي عصام الحضري

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