عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة ﻿

اندلع حريق مهول، صباح يومه الجمعة بقرية خاصة بالصيد، توجد ضواحي مدينة الداخلة ما خلف خسائر مادية وصفت بالجسيمة، ولولا الألطاف الإلهية لخلف الحريق كذلك خسائر بشرية في صفوف الصيادين.

"شوف تيفي"



اندلع حريق مهول، صباح يومه الجمعة بقرية خاصة بالصيد، توجد ضواحي مدينة الداخلة ما خلف خسائر مادية وصفت بالجسيمة، ولولا الألطاف الإلهية لخلف الحريق كذلك خسائر بشرية في صفوف الصيادين.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من معلومات من مصدرها بخصوص هذا الحريق، فإن النيران انتشرت في مجموعة من الأكواخ الصفيحية، وتسببت في إتلاف بعض قوارب الصيد.

وأكد المصدر ذاته أن الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي، تحقيقا للكشف عن طروف وملابسات اندلاع النيران والتي ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.