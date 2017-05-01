 رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ | مجتمع

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية | حوادث و حقوق

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم | بوليتيك

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم

المكتب الوطني للسكك الحديدية يباشر أشغال تثنية السكة بمقطع بنكرير- سيدي بوعثمان | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يباشر أشغال تثنية السكة بمقطع بنكرير- سيدي بوعثمان

كتائب البيجيدي تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب | بوليتيك

''كتائب البيجيدي'' تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب

بالفيديو..بنت الستاتي تعود بفيديو مثير وهاذ المرة كتشطح | ثقافة و فنون

بالفيديو..بنت الستاتي تعود بفيديو مثير وهاذ المرة كتشطح

حكومة العثماني تعفي السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي | بوليتيك

حكومة العثماني تعفي السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي

خطير..جنس/دعارة/ليلة حمراء/ 2خواتات كايديرو الدعارة و منين حصلو لقاو واحدة مزوجة ..فضيحة تهز الجديدة | حوادث و حقوق

خطير..جنس/دعارة/ليلة حمراء/ 2خواتات كايديرو الدعارة و منين حصلو لقاو واحدة مزوجة ..فضيحة تهز الجديدة

من يلعب في طنجرة الريف؟

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 12:55 رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم | بوليتيك
رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم
صرح محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، قبل قليل من يومه الجمعة، أن الإقتراض من المؤسسات الدولية بالنسبة للمغرب ضروري باعتباره دولة صاعدة، حيث أن الحكومة ملزمة باقتراض حوالي 41 مليار درهم لتغطية

شوف تيفي


صرح محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، قبل قليل من يومه الجمعة، أن الإقتراض من المؤسسات الدولية بالنسبة للمغرب ضروري باعتباره دولة صاعدة، حيث أن الحكومة ملزمة باقتراض حوالي 41 مليار درهم لتغطية عجز الميزانية العامة.

وكشف محمد بوسعيد أن الحكومة الحالية ملزمة باللجوء إلى المؤسسات الدولية لإقتراض 41 مليار درهم لتغطية المصاريف، حيث أن الحكومة ملزمة بتوفير 104 مليار درهم ككلفة لأجور الموظفين، و16 مليار درهم لفائدة الصناديق العمومية، وكذا 27 مليار درهم لتغطية خدمة الديون التي إقترضها المغرب منذ سنوات.

وأضاف بوسعيد أن صندوق المقاصة خصص له مبلغ 14 مليار درهم، وكذا 38 مليار درهم كميزانية للتسيير والتحويلات الخاصة بتسيير بعض المرافق، في حين تم تخصيص أزيد من 63 مليار درهم للإستثمار.

وأوضح بوسعيد أن مصاريف ميزلنية الدولة تبلغ 259 مليار درهم في حين أن الميزانية العامة للمغرب في حدود 218 مليار درهم، مايعني أن الحكومة ملزمة بإقتراض 41 مليار درهم لتغطية المصاريف.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة بوسعيد الميزانية المصاريف شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

كتائب البيجيدي تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب | بوليتيك

''كتائب البيجيدي'' تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب

حكومة العثماني تعفي السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي | بوليتيك

حكومة العثماني تعفي السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي

رسميا...الملك محمد السادس يحل بأكاديرالأسبوع المقبل | بوليتيك

رسميا...الملك محمد السادس يحل بأكاديرالأسبوع المقبل

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية | بوليتيك

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

موعد الرجوع الى التوقيت العادي للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك | قنوات أخرى
منذ 21 دقيقة

موعد الرجوع الى التوقيت العادي للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك

من فاس:السيدة التي تفاعل معها المغاربة عبر الفايسبوك بسبب مرضها تُناشد القلوب الرحيمة:عاونوني بغيت غير نتعالج | حالة خاصة

من فاس:السيدة التي تفاعل معها المغاربة عبر الفايسبوك بسبب مرضها تُناشد القلوب الرحيمة:عاونوني بغيت غير نتعالج

هام لجميع النساء..البيضاء تحتضن النسخة الثانية للمعرض الرمضاني بمفاجآت عديدة | روبورتاج

هام لجميع النساء..البيضاء تحتضن النسخة الثانية للمعرض الرمضاني بمفاجآت عديدة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟ | مجتمع
منذ 11 دقيقة

بالصور: من يُفبرك صُور الملك محمد السادس؟؟؟

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية | حوادث و حقوق

السيبة.. منحرف يتسلق سور إعدادية ويشرمل تلميذة بتازة داخل مرحاض المؤسسة التعليمية

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..حريق مهول بقرية للصيد بمدينة الداخلة

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم | بوليتيك

رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم

﻿ ﻿
أمس 18:25 GMT

عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.