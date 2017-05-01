رسميا وبالأرقام...حكومة العثماني تعلن ضرورة لجوئها للخارج لإقتراض 41 مليار درهم ﻿

صرح محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، قبل قليل من يومه الجمعة، أن الإقتراض من المؤسسات الدولية بالنسبة للمغرب ضروري باعتباره دولة صاعدة، حيث أن الحكومة ملزمة باقتراض حوالي 41 مليار درهم لتغطية

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صرح محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، قبل قليل من يومه الجمعة، أن الإقتراض من المؤسسات الدولية بالنسبة للمغرب ضروري باعتباره دولة صاعدة، حيث أن الحكومة ملزمة باقتراض حوالي 41 مليار درهم لتغطية عجز الميزانية العامة.



وكشف محمد بوسعيد أن الحكومة الحالية ملزمة باللجوء إلى المؤسسات الدولية لإقتراض 41 مليار درهم لتغطية المصاريف، حيث أن الحكومة ملزمة بتوفير 104 مليار درهم ككلفة لأجور الموظفين، و16 مليار درهم لفائدة الصناديق العمومية، وكذا 27 مليار درهم لتغطية خدمة الديون التي إقترضها المغرب منذ سنوات.



وأضاف بوسعيد أن صندوق المقاصة خصص له مبلغ 14 مليار درهم، وكذا 38 مليار درهم كميزانية للتسيير والتحويلات الخاصة بتسيير بعض المرافق، في حين تم تخصيص أزيد من 63 مليار درهم للإستثمار.



وأوضح بوسعيد أن مصاريف ميزلنية الدولة تبلغ 259 مليار درهم في حين أن الميزانية العامة للمغرب في حدود 218 مليار درهم، مايعني أن الحكومة ملزمة بإقتراض 41 مليار درهم لتغطية المصاريف.





