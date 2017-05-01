المكتب الوطني للسكك الحديدية يباشر أشغال تثنية السكة بمقطع بنكرير- سيدي بوعثمان ﻿

يُباشر المكتب الوطني للسكك الحديدية، أشغال السكة على محور بنكرير- سيدي بوعثمان، وذلك في إطار مشروع التثنية الكاملة للسكة بين مدينتي مراكش والدارالبيضاء، ليلتي السبت-الأحد 13 و14ماي 2017.

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يُباشر المكتب الوطني للسكك الحديدية، أشغال السكة على محور بنكرير- سيدي بوعثمان، وذلك في إطار مشروع التثنية الكاملة للسكة بين مدينتي مراكش والدارالبيضاء، ليلتي السبت-الأحد 13 و14ماي 2017.

وأوضح المكتب، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه سيعمل جاهدا، على الرغم من حجم هذه الأشغال التي تستوجب توقف القطارات بين الساعة التاسعة وخمسين دقيقة ليلا والتاسعة وخمسين دقيقة صباحا بين بنكرير وسيدي بوعثمان، على التقليل من تأثير هذه الأشغال على حركة سير القطارات.

ومن أجل ضمان استمرارية التنقل من وإلى مراكش، سيقوم المكتب بتأمين جزء من مسار 4 قطارت بواسطة الحافلات انطلاقا من محطة بنكرير.. هذا وقد وضع المكتب برنامجا خاصا للإرشاد والمرافقة لتزويد المسافرين بكل المعلومات، وكذا منحهم جميع المساعدات الضرورية" .

وأضاف البلاغ أنه وعيا من المكتب الوطني للسكك الحديدية بالإزعاج الناتج عن هذه الأشغال، يتقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية باعتذاره لزبنائه الكرام ويدعوهم إلى الاستعلام لدى أعوان المكتب بالمحطات وعلى متن القطارات أو عبر موقعه على الإنترنت www.oncf.ma وموقع التواصل الإجتماعي Facebook، ومركز خدمة الزبناء 2255، بالإضافة إلى الملصقات المتواجدة بالمحطة واللوحات الإلكترونية، وأخيرا الإعلانات الصوتية على متن القطارات المعنية.