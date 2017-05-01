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عاجــــل.. لاعبو الرجاء يستأنفون تداريبهم بعد ثلاثة أيام من الإضراب

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 12:48 عاجــــل.. لاعبو الرجاء يستأنفون تداريبهم بعد ثلاثة أيام من الإضراب | سبور
عاجــــل.. لاعبو الرجاء يستأنفون تداريبهم بعد ثلاثة أيام من الإضراب
علمت شوف تيفي قبل قليل من يومه الجمعة، أن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي استأنفوا صباح اليوم الجمعة، تداريبهم بملعب الوازيس استعدادا للمباراة التي ستجمعهم بشباب الريف الحسيمي الأحد المقبل، بمركب

شوف تيفي

علمت شوف تيفي قبل قليل من يومه الجمعة، أن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي استأنفوا صباح اليوم الجمعة، تداريبهم بملعب الوازيس استعدادا للمباراة التي ستجمعهم بشباب الريف الحسيمي الأحد المقبل، بمركب محمد الخامس على الساعة الرابعة والنصف زوالا برسم الجولة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وحسب موفد قناة "شوف تيفي" من عين المكان، فإن مكتب القلعة الخضراء وصل إلى حل مبدئي مع أبناء المدرب امحمد فاخر والذي سيسفر عن صرف مستحاقاتهم المادية العالقة في ذمة النادي الأخضر.

جدير بالذكر، أن النسور الخضر خاضوا إضرابا لمدة ثلاثة أيام متتالية عن التداريب احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من طرف مكتب حسبان.

 

 

 

 

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