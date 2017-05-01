''كتائب البيجيدي'' تهاجم مصطفى الرميد وتطالبه بالرحيل من الحزب ﻿

حول أعضاء حزب العدالة والتنمية الغاضبين من تشكيل الحكومة الحالية، هجومهم وإنتقاداتهم نحو القيادي بالحزب ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بعد إعترافه من داخل البرلمان بكونه لم

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حول أعضاء حزب العدالة والتنمية الغاضبين من تشكيل الحكومة الحالية، هجومهم وإنتقاداتهم نحو القيادي بالحزب ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بعد إعترافه من داخل البرلمان بكونه لم ينتبه بما يكفي أثناء توقيع البلاغ المشترك مع وزير الداخلية، بهدف تحذير الناشطين الفايسبوكيين من الإشادة بالإرهاب عبر نشر تدوينات تحريضية، ومشيدة بمقتل السفير الروسي.



وطالب العديد ممن يطلقون على أنفسهم الكتائب الإلكترونية للحزب، من مصطفى الرميد الرحيل من الأمانة العامة للحزب، بعد إعترافه بالخطأ، محملينه مسؤولية إعتقال أعضاء من الشبيبة لأزيد من خمسة أشهر، بعد البلاغ المشترك مع وزارة الداخلية، حيث أطلق البعض هاشتاغ تحث عنوان ''الرميد إرحل''، حيث يأتي الغضب على الرجل الثالث في حزب ''المصباح'' بعد أسابيع سوداء عاشها رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.



من جهة ثانية، تأسف عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية حسن حمورو، لإعتراف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان (ووزير العدل والحريات السابق) بأنه لم ينتبه بما يكفي أثناء توقيعه للبلاغ المشترك المشؤوم مع وزير الداخلية السابق...''.



وأضاف حمورو من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، بالقول'' ماذا يفيد اليوم هذا الاعتراف وقد ذهب عدد من الشباب المعتدل ضحية للبلاغ المشترك... ماذا يفيد هذا الاعتراف وقد حرم هؤلاء الشباب من الحرية -أعز ما يطلب- ... ماذا يفيد هذا الاعتراف وقد بكت الأمهات وبكت الزوجات والأولاد... ماذا يفيد كل الكلام ومن المعتقلين من ضاعت منه دراسته ومنهم من قد يضيع عملهم... ماذا يفيد وماذا يفيد''.

أما زميل مصطفى الرميد في الأمانة العامة للحزب عبد الصمد الإدريسي، فقد دخل هو الآخر على الخط، مصرحا ''بأن الإعتراف سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف وزير العدل والحريات السابق ورئيس النيابة العامة..ستتجدد الامهم وهم يسمعون ويقرؤون انه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة وانهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الارهاب..''.

وأضاف الإدريسي، أن '' شعور الشباب المعتقل سيكون مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه... نتيجة حسابات أقرب الى السياسة منها إلى القانون..''.





