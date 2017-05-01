خطير..جنس/دعارة/ليلة حمراء/ 2خواتات كايديرو الدعارة و منين حصلو لقاو واحدة مزوجة ..فضيحة تهز الجديدة ﻿

أحالت عناصر الدرك الملكي بمرز أولا فرج بالجديدة، أخيرا،على وكيل الملك بابتداية المدينة، شابين و شقيقتينـ إحداهما متزوجة في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية و الفساد.

شوف تيفي:

أحالت عناصر الدرك الملكي بمرز أولا فرج بالجديدة، أخيرا،على وكيل الملك بابتداية المدينة، شابين و شقيقتينـ إحداهما متزوجة في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية و الفساد.

و تعود وقائع القضية إلى 17 أبريل الماضي حسب ما أوردته يومية الصباح، بعدما تلقت عناصر الدرك الملكي بأولاد فرج العديد من المكالمات الهاتفية من سكان دوار العباضلة جماعة حمدان مفادها أن شابين من الدوار أحضرا مومستين إلى منزل مهجور تعود ملكيته لشخص يتحدر من البيضاء.

و أفاد السكان أن هؤلاء الأشخاص يمضون ليلة حمراء هناك محدثة فوضى و ضوضاء عارمتين بالدوار و مخلين بالحياء ،كما أضاف بعضهم أن أناسا يتوعدون بمحاصرتهم و الاعتداء عليهم لوضع حد لما يقع.

و أمام هذه المعطيات، انتقلت ناصر الدرك الملكي إلى الدوار المذكور فتفاجأت بأصوات الموسيقى و قد تمت مباغتة شابين في مقتبل العمر قرب أفرشة بالية و قرب كل واح دمهما فتاة و عم شبه عراة.

و قد اعتقلت عناصر الدرك المتهمين الأربعين ليتبن فيما بعد أن الفتاتين هما شقيقتين تمتهنان الدعارة وواحدة منهما متزوجة و زوجها مسجون بتهمة اغتصاب فتاة.





