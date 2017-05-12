 مثير ولا يصدق..العثور على مخلوق غريب في دولة إسلامية+فيديو وصور ﻿
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مثير ولا يصدق..العثور على مخلوق غريب في دولة إسلامية+فيديو وصور

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 12:09 مثير ولا يصدق..العثور على مخلوق غريب في دولة إسلامية+فيديو وصور | دولي
مثير ولا يصدق..العثور على مخلوق غريب في دولة إسلامية+فيديو وصور
كشف موقع صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، يومه الجمعة، عن العثور، أخيرا، على بقايا مخلوق مجهول متحللة بإحدى شواطئ دولة إندونيسيا.

"شوف تيفي"

كشف موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، يومه الجمعة، عن العثور، أخيرا، على بقايا مخلوق مجهول متحللة بإحدى شواطئ دولة إندونيسيا.
وحسب الموقع نفسه، فإن أسرول تواناكوتا، البالغ من العمر 37 عاماً، وهو أحد السكان المحليين بالساحل الشمالي لجزيرة سيرام بإندونيسا، عثر على المخلوق البحري، الذي يبلغ طوله حوالي 15 متراً، الثلاثاء الماضي.

وأوضحت "الدايلي ميل" أن هذا المخلوق، الذي قذ يكون "حوتا"، تسبب في حيرة سكان الجزيرة، مشيرة إلى أن الفلبين، شهدت بدورها قبل أسابيع العثور على مخلوق مشابه لكنه أكبر حجما.

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المغرب شوف تيفي الدايلي ميل إندونيسيا الساحل الشمالي دولة إسلامية مخلوق

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