خطيروبالفيديو..حريق مهول بسيارة فارهة بكورنيش أكادير ﻿

في سيناريو مشابه لما وقع بمدينة مراكش، قبل أسبوع، اندلع صباح يومه الجمعة، حريق مهول، بسيارة فارهة من نوع مرسديس، كانت مركونة بالقرب من كورنيش مدينة أكادير.

"شوف تيفي"

في سيناريو مشابه لما وقع بمدينة مراكش، قبل أسبوع، اندلع صباح يومه الجمعة، حريق مهول، بسيارة فارهة من نوع مرسديس، كانت مركونة بالقرب من كورنيش مدينة أكادير.

وتحولت السيارة الفارهة في وقت وجيز إلى كتلة لهيب، بعد اندلاع النيران بها لأسباب مجهولة، إلا أن المعطيات الأولى ترجح وقوع تماس كهربائي بداخلها.

وتسبب هذا الحريق كما يظهر الفيديو، في وقوع خسائر مادية جسيمة بالسيارة، التي تفحمت بالكامل، رغم تدخل عناصر الوقاية المدنية التي أخمدت النيران المندلعة.