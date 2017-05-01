حصري و إنفراد: إجتماع عاجل بين المكتب المسير للرجاء و اللاعبين ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يعقد في هذه الأثناء إجتماعا مع لاعبي الفريق بمقر التداريب بالوازيس، وذلك بسبب مقاطعة اللاعبين للتداريب

شــوف سبــور : محمد بوحتة

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يعقد في هذه الأثناء إجتماعا مع لاعبي الفريق بمقر التداريب بالوازيس، وذلك بسبب مقاطعة اللاعبين للتداريب منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت ذات المصادر، أن الحصة التدريبية ليوم الجمعة لم يتم إجراؤها لحد الآن، في إنتظار ما سيسفر عنه هذا الإجتماع.

وكان لاعبوا الفريق الأخضر قد قاطعوا التداريب منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية العالقة في ذمة النادي.

تجدر الإشارة أن فريق الرجاء البيضاوي يستضيف فريق شباب الريف الحسيمي يوم الأحد المقبل، برسم الدورة 28 من منافسات الدوري الإحترافي.