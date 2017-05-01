رسميا...الملك محمد السادس يحل بأكاديرالأسبوع المقبل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة لمدينة أكادير يوم الثلاثاء المقبل، للإشراف على إفتتاح وإعطاء الإنطلاقة لعدة مشاريع تنموية.

بوليتيك

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة لمدينة أكادير يوم الثلاثاء المقبل، للإشراف على إفتتاح وإعطاء الإنطلاقة لعدة مشاريع تنموية.



وأضافت ذات المصادر، أن الزيارات السابقة لعدد من الوزراء، جاء للوقوف على العديد من المشاريع التنموية بالمدينة التي تعيش كسادا إقتصاديا خاصة في مجالي السياحة والفلاحة.



وأضافت ذات المصادر، أن الترتيبات المهيئة للزيارة الملكية قد إنطلقت، حيث ينتظر إفتتاح عدة مشاريع كانت متوقفة لسنوات عديدة ليس فقط بمدينة أكادير المركز وإنما في المناطق المجاورة.





