نيمار يهدد بالرحيل وهذا هو السبب ﻿

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن حدة الأزمة ارتفعت بين النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني، وبين مساعد مدرب البارصا، منذ الشجار، الذي نشب بينهما شهر ماي الجاري.

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن حدة الأزمة ارتفعت بين النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني، وبين مساعد مدرب البارصا، منذ الشجار، الذي نشب بينهما شهر ماي الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن مساعد المدرب، هاجم في وقت سابق نيمار بسبب انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة، موليا في المقابل، اهتمامه بأشياء خارج لعبة كرة القدم، إذ طالبه بالتركيز على مسيرته الكروية لكي لا يصبح مثل رونالدينيو، الذي تأثر مستواه لأسباب شخصية.

ومن جهتها، أفادت تقارير إسبانية أن لاعب السيليساو، بات يهدد بالرحيل عن برشلونة، بعد وصول الخلاف الذي نشب بينه وبين مساعد المدرب إلى طريق مسدود قائلا " لو استمر، فإني راحل".

هذا وقد انخفضت أسهم مساعد مدرب برشلونة لويس إنريكي كارلوس إنزوي بتدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة بسبب خلافه مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ولاعبين آخرين، لتصبح آماله بخلافة إنريكي معدومة.