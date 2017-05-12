صادم وبالصورة.. بمناسبة شعبانة:صورة لاعب معروف لقاوها مدفونة في مقبرة وبها طلاسم سحرية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، صورة مثيرة، تظهر قيام أحدهم بأعمال سحر وشعوذة على صورة لاعب معروف بالجارة الجزائر، ويتعلق الأمر بلاعب فريق اتحاد الحراش

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، صورة مثيرة، تظهر قيام أحدهم بأعمال سحر وشعوذة على صورة لاعب معروف بالجارة الجزائر، ويتعلق الأمر بلاعب فريق اتحاد الحراش "عيساوي".

وحسب المنشور، فقد تم العثور على صورة اللاعب بمقبرة بمدينة وهران، موضحين أن الشهر الحالي يشهد انتشارا كبيرا للسحر والشعوذة بسبب ما يسمى بـ "شعبانة"، معبرين في الوقت ذاته عن استنكارهم الشديد لقيام بعض من تم وصفهم بـ "ضعفاء النفوس" بمثل هذه الممارسات.