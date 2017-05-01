 هام لأصحاب الباكالوريا: انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا الموسم الدراسي 2018/2017..وهذه هي الشروط ﻿
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هام لأصحاب الباكالوريا: انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا الموسم الدراسي 2018/2017..وهذه هي الشروط

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 11:20 هام لأصحاب الباكالوريا: انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا الموسم الدراسي 2018/2017..وهذه هي الشروط | مجتمع
هام لأصحاب الباكالوريا: انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا الموسم الدراسي 2018/2017..وهذه هي الشروط
على بعد أيام قليلة من امتحانات الباكاوريا بالمغرب، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ موجه لجميع تلميذات وتلاميذ السنة الختامية من سلك البكالوريا

"شوف تيفي"

على بعد أيام قليلة من امتحانات الباكاوريا بالمغرب، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ موجه لجميع تلميذات وتلاميذ السنة الختامية من سلك البكالوريا (دورة 2017) أن عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا قد انطلقت عبر الموقع الإلكتروني www.cpge.ac.ma وستستمر إلى غاية 23 ماي 2017.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن الولوج إلى السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، سيتم بعد إجراء عملية الانتقاء اعتمادا على نتائج البكالوريا، المترشحون المتوفرون على الشروط الآتية:
•أن يكون تابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا خلال السنة الدراسية 2017/2016؛
•أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها برسم سنة 2017؛
•ألا يتجاوز سن المترشح (ة) 21 سنة بتاريخ 31 دجنبر 2017.


وتجدر الإشارة أن ملف الترشيح يوضع مقابل وصل إيداع، بالمؤسسة الأصلية بعد تحميله عبر بوابة e-CPGEالموجودة على الموقع : www.cpge.ac.ma.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأقسام التحضيرية المدارس العليا سلك الباكالوريا السنة الثانية باكالوريا

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