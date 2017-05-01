قمة الأناقة: قميص الملك محمد السادس يثير إعجاب الفايسبوكيين المغاربة ﻿

خلق الملك محمد السادس الحدث مرة أخرى، من خلال قميص رائع ارتداه يوم أمس الخميس، وهو يتجول في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



خلق الملك محمد السادس الحدث مرة أخرى، من خلال قميص رائع ارتداه يوم أمس الخميس، وهو يتجول في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.



وظهر الملك "الأنيق" زوال أمس الخميس، في صورة مع البطل العالمي في رياضة "الجيت سكي" يحيى الرماح, وهو يرتدي نظارات شمسية بزجاج أزرق وسترة رمادية في حين خلق القميص الرمادي الرائع للملك موجة إعجاب كبيرة من طرف زوار موقع قناة "شوف تيفي" والتي انفردت بنشر الصورة, وذلك بسبب الأشكال والزخرفات وكذا الحروف العربية التي كُتبت على القميص الملكي، والذي يؤكد الأناقة التي يظهر بها الملك في كل خرجاته الرسمية والخاصة .







