عاجل ورسميا..الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية في هذا التاريخ قبل رمضان ﻿

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 21 ماي 2017.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 21 ماي 2017.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية الموافق لـ 28 شتنبر 2013.



