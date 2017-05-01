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حصري.. هذه حقيقة تسجيل سعد المجرد خمس أغاني بباريس

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 10:46 حصري.. هذه حقيقة تسجيل سعد المجرد خمس أغاني بباريس | ثقافة و فنون
حصري.. هذه حقيقة تسجيل سعد المجرد خمس أغاني بباريس
نفى مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' ما نشرته وسائل إعلام، بخصوص قيام الفنان المغربي سعد المجرد بتسجيل أغاني ألبومه الجديد بباريس بعد حصوله على السراح المؤقت.

"شوف تيفي"

 

نفى مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" ما نشرته وسائل إعلام، بخصوص قيام الفنان المغربي سعد المجرد بتسجيل أغاني ألبومه الجديد بباريس بعد حصوله على السراح المؤقت.

وأكد المصدر ذاته أن الفنان المغربي محروم خلال فترة المراقبة القضائية من القيام بأي نشاط فني كيفما كان نوعه أو شكلع، مشيرا إلى أن الإمكانية الوحيدة المتاحة للفنان لإصدار جديده هو أن يكون مشروعه الغنائي الجديد قد تم تسجيله قبل اعتقاله بباريس.

وأشار ذات المصدر أن المراقبة القضائية، جعلت الفنان المغربي سعد المجرد، مقيدا وملزما على الاستجابة لمجموعة من الشروط ومن بينها عدم إجراء لقاءات إعلامية أو تسجيل أغاني جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، أشارت يومه الجمعة أن، الفنان المغربي، قام بتسجيل 5 أغاني بباريس والتي ستكون ضمن ألبومه الجديد الذي سيصدر نهاية السنة الجارية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السراح المؤقت بباريس لقاءات إعلامية أغاني جديدة سعد المجرد

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