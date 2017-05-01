انتحار مهاجر مغربي بإيطاليا تحت سكة الترامواي ﻿

كشف موقع متخصص في أخبار مغاربة إيطاليا، أن مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر قيد حياته 48 سنة، لقي مصرعه في حادثة دهس بالترامواي بحر هذا الأسبوع

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كشف موقع متخصص في أخبار مغاربة إيطاليا، أن مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر قيد حياته 48 سنة، لقي مصرعه في حادثة دهس بالترامواي بحر هذا الأسبوع

وأضاف الموقع ذاته أن المصالح الأمنية الإيطلية وفور علمها بالواقعة، حلت بعين المكان، من أجل معاينة الواقعة الخطيرة، والتي اكتشفت أن الهالك أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه على السكة المخصصة للتراموي رقم 15 عند مستوى شارع "ميساليا"، ليدهسه سائق الترامواي رغم استخدامه لنظام الفرامل الفوري.

وأضاف موقع مغاربة إيطاليا، أن المهاجر المغربي، كان يمر بظروف اجتماعية قاهرة، إذ كان يقيم بأحد الملاجئ الخاصة بالمهاجرين بشارع "صابونارا".

وقد تم نقل جثة المغربي إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعه للتشريح الطبي وكذا فتح تحقيق في ظروف وملابسات الانتحار.