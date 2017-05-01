دراسة مثيرة..هكذا ينظر المغاربة إلى أنفسهم وإلى العالم ﻿

يرى أكثر من نصف المغاربة، أن الدور الأول لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، يجب أن يكون العمل على محاربة الإرهاب الدولي، وتحسين صورة المغرب، والرفع من مستوى تأثيره بالخارج، ويعتبر ثلثهم تقريبا أن

"شوف تيفي"

يرى أكثر من نصف المغاربة، أن الدور الأول لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، يجب أن يكون العمل على محاربة الإرهاب الدولي، وتحسين صورة المغرب، والرفع من مستوى تأثيره بالخارج، ويعتبر ثلثهم تقريبا أن مهمتها الأولى هي الدفاع عن مصالح المقاولات المغربية.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم، في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن ما سبق هي أهم الخلاصات، التي خرج بها استطلاع للرأي نشره المعهد الملكي الإسباني للدرالسات الدولية والاستراتيجية "إلكانو"، أول أمس الأربعاء، وأجراه ما بين 21 فبراير و14مارس الماضيين، وشاركت فيه عينة مكونة من 400 مغربي من أصل 4468 مشاركا من 11 بلد من أوروبا وأمريكا وآسيا.

وبخصوص التهديدات، التي تواجه في السنوات الخمس المقبلة البلدان المشاركة في استطلاع الرأي، يرى 70 في المائة من المغاربة، أن التهديد الأول هو الهجرة غير الشرعية، وتأتي في المرتبة الثانية السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 67 في المائة، ثم السياسة الخارجية لروسيا بنسبة 39 في المائة، أما التهديد، الذي يأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة إلى المغاربة فهو الصين كقوة عالمية بنسبة 23 في المائة، ويحذر "‘إلكانو" من انتشار التوجس والخوف من المهاجرين بالمغرب، رغم أن العديد من المغاربة لديهم أبناء أو أحفاد مهاجرون بأوروربا.

أما فيما يخص تقييم بلدهم، فقد منحه المغاربة 6 على 10، فيما منحوا ألمانيا معدل 8,5 و8,2 للملكة المتحدة، و 6,6 لفرنسا، و 6,7 لإيطاليا، و 7,6 لأمريكا،وبخصوص تنقيط بعض البلدان للمغرب، فقد حصد في ألمانيا معدل 5 على 10، وفي فرنسا 5,4، وفي بريطانيا 5,3، وفي أمريكا 6,4.