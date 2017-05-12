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بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 09:45 عاجــــــل.. انفجار يهز إيطاليا | دولي
عاجــــــل.. انفجار يهز إيطاليا
قالت وسائل إعلام إيطالية إن انفجارا وقع قرب مكتب بريد في وسط العاصمة روما اليوم الجمعة مضيفة أنه لم تقع إصابات فيما يبدو نتيجة الانفجار الذي ربما نجم عن طرد مفخخ، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز''

"شوف تيفي"


قالت وسائل إعلام إيطالية إن انفجارا وقع قرب مكتب بريد في وسط العاصمة روما اليوم الجمعة مضيفة أنه لم تقع إصابات فيما يبدو نتيجة الانفجار الذي ربما نجم عن طرد مفخخ، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا عبر موقعها على الانترنت: "المعلومات الأولية تشير إلى أن سيارة لحقت بها أضرار".

وذكرت خدمة المعلومات لوكفيردي التي يديرها نادي السيارات الإيطالي بالتعاون مع شرطة المدينة على موقع تويتر إن "فحوصا فنية" تجرى قرب مكتب البريد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي روما البريد طرد مفخخ نادي السيارات

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