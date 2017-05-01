السجن لأصحاب ''ماصايمينش'': وهذه هي القوانين الجديدة الخاصة برمضان المقبل في دولة إسلامية ﻿

''شوف تيفي''
أعلنت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ الباكستاني، خلال الأسبوع الجاري، عن موافقتها بالإجماع على التعديلات المقترحة على قانون أطلق عليه اسم ''احترام شهر رمضان''، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز''.
وأكد الموقع ذاته أنه بموجب التعديلات الأخيرة، فإن من يجاهر بتناول الطعام أو التدخين سينال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة.
وأشار المصدر ذاته أن التعديلات زادت أيضا من الغرامات المالية على دور السينما والفنادق والقنوات التلفزيونية،التي ستخالف مواد قانون ''احترام رمضان''.
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