 صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى | مجتمع

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة | بوليتيك

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد بعثة مينوسكا | بوليتيك

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة | مجتمع

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة

مثير وبالفيديو.. راجل بعقلو شفر تيلفون من مكتب فالكلينيك وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. راجل بعقلو شفر تيلفون من مكتب فالكلينيك وها كيفاش

العثماني كاعي وها علاش | بوليتيك

العثماني كاعي وها علاش

مثير..بعد صندالة حلومة ، بانطوفة أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها | منوعات

مثير..بعد صندالة ''حلومة'' ، ''بانطوفة'' أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها

بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به | ثقافة و فنون

بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به

بالصورة..رجال الحموشي يسقطون تجار مخدرات بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصورة..رجال الحموشي يسقطون تجار مخدرات بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل

من يلعب في طنجرة الريف؟

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 09:27 صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى | مجتمع
صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى
كشفت صفحة ''القوات الملكية المسلحة''، التي تنشر بشكل مستمر جديد الجيش المغربي، أن المنطقة، التي وقع فيها الهجوم على الجنود المغاربة، نهاية الأسبوع المنصرم، هي عبارة عن منطقة أدغال كثيفة توجد في

"شوف تيفي"


كشفت صفحة "القوات الملكية المسلحة"، التي تنشر بشكل مستمر جديد الجيش المغربي، أن المنطقة، التي وقع فيها الهجوم على الجنود المغاربة، نهاية الأسبوع المنصرم، هي عبارة عن منطقة أدغال كثيفة توجد في المنطقة الحدودية المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت الصفحة أن الجنود الكمبوديين، الذين ينتمون لسلاح الهندسة، كانوا خلال الهجوم غير مسلحين تحت حماية مجموعة من الجنود المغاربة، حيث تفاجئوا بمليشيات جماعة " الانتي بالاكا" تهاجم بعد نصبهم لكمين، ليقع اشتباك قتل خلاله 8 من المهاجمين وأصيب عدد من الجنود المغاربة والكمبوديين، بينما فر باقي المهاجمين إلى الأدغال المجاورة بعدما أخذوا معهم 4 من الجنود "3 كمبوديين واخر مغربي " تم قتلهم جميعا.

تجدر الإشارة أن بلاغا للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أفاد بأنه تم تسليم جثمان العسكري المغربي، الذي أعلن عن "فقدانه" في هجوم، استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية، ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجماعة المسلحة الجندي المغربي القوات الملكية المسلحة الإعدام الفايسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة | مجتمع

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـسبتة ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات | مجتمع

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـ''سبتة'' ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات

مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟ | مجتمع

مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟

مثير وبالفيديو..بعد حمزة الدرهم : ولد الفشوش آخر دار مخالفة وعربد على البوليس بالقرب من البرلمان في الرباط.. وها شنو وقع | مجتمع

مثير وبالفيديو..بعد حمزة الدرهم : ولد الفشوش آخر دار مخالفة وعربد على البوليس بالقرب من البرلمان في الرباط.. وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 5 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 12 ماي 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 12 ماي 2017

حكاية الحاجة خديجة مع مرضى داء السرطان | قنوات أخرى

حكاية الحاجة خديجة مع مرضى داء السرطان

يوميات لالة لعروسة - الحلقة 24 | قنوات أخرى

يوميات لالة لعروسة - الحلقة 24

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى | مجتمع
منذ 2 دقائق

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة | بوليتيك

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد بعثة مينوسكا | بوليتيك

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة | مجتمع

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة

﻿ ﻿
أمس 18:25 GMT

عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.