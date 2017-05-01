صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى ﻿

كشفت صفحة ''القوات الملكية المسلحة''، التي تنشر بشكل مستمر جديد الجيش المغربي، أن المنطقة، التي وقع فيها الهجوم على الجنود المغاربة، نهاية الأسبوع المنصرم، هي عبارة عن منطقة أدغال كثيفة توجد في

"شوف تيفي"



كشفت صفحة "القوات الملكية المسلحة"، التي تنشر بشكل مستمر جديد الجيش المغربي، أن المنطقة، التي وقع فيها الهجوم على الجنود المغاربة، نهاية الأسبوع المنصرم، هي عبارة عن منطقة أدغال كثيفة توجد في المنطقة الحدودية المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت الصفحة أن الجنود الكمبوديين، الذين ينتمون لسلاح الهندسة، كانوا خلال الهجوم غير مسلحين تحت حماية مجموعة من الجنود المغاربة، حيث تفاجئوا بمليشيات جماعة " الانتي بالاكا" تهاجم بعد نصبهم لكمين، ليقع اشتباك قتل خلاله 8 من المهاجمين وأصيب عدد من الجنود المغاربة والكمبوديين، بينما فر باقي المهاجمين إلى الأدغال المجاورة بعدما أخذوا معهم 4 من الجنود "3 كمبوديين واخر مغربي " تم قتلهم جميعا.

تجدر الإشارة أن بلاغا للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أفاد بأنه تم تسليم جثمان العسكري المغربي، الذي أعلن عن "فقدانه" في هجوم، استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية، ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).



