 مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى | مجتمع

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة | بوليتيك

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد بعثة مينوسكا | بوليتيك

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة | مجتمع

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة

مثير وبالفيديو.. راجل بعقلو شفر تيلفون من مكتب فالكلينيك وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. راجل بعقلو شفر تيلفون من مكتب فالكلينيك وها كيفاش

العثماني كاعي وها علاش | بوليتيك

العثماني كاعي وها علاش

مثير..بعد صندالة حلومة ، بانطوفة أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها | منوعات

مثير..بعد صندالة ''حلومة'' ، ''بانطوفة'' أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها

بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به | ثقافة و فنون

بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به

بالصورة..رجال الحموشي يسقطون تجار مخدرات بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصورة..رجال الحموشي يسقطون تجار مخدرات بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل

من يلعب في طنجرة الريف؟

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 09:08 مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة | بوليتيك
مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة
كشف موقع‘‘أنباء أنفو‘‘ الموريتاني، يومه الجمعة، أن احتكاكا وقع بين الجيش الموريتاني والجيش المغربي خلال قيام هذا الأخير بمطاردة مجموعة من المهربين بمدينة الكويرة.

"شوف تيفي"

كشف موقع‘‘أنباء أنفو‘‘ الموريتاني، يومه الجمعة، أن احتكاكا وقع بين الجيش الموريتاني والجيش المغربي خلال قيام هذا الأخير بمطاردة مجموعة من المهربين بمدينة الكويرة.

وأوضح الموقع الموريتاني أن تسوية سريعة للأزمة حصلت بين الجيش الموريتاني المرابط بمدينة ‘‘لكويرة‘‘ وجنود من قوات البحرية الملكية المغربية كانوا يقومون بمطاردة لمجموعة من المهربين دخلوا المياه الإقليمية الموريتانية.

وأكد ذات المصدر أن قيادة أركان الجيوش الموريتانية، أصدرت ليلة أمس الخميس، أمرا بتسوية الأزمة التي يمكن إعتبارها أول احتكاك مباشر بين جيشي الجارتين موريتانيا، والمغرب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجيش الموريتاني الجيش المغربي المهر بين أركان الجيوش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد بعثة مينوسكا | بوليتيك

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد بعثة مينوسكا

العثماني كاعي وها علاش | بوليتيك

العثماني كاعي وها علاش

الحرب تستعر داخل حزب ادريس لشكر وهذه أسبابها | بوليتيك

الحرب تستعر داخل حزب ادريس لشكر وهذه أسبابها

الأمم المتحدة تعرب عن تعازيها للمغرب بعد إعدام عسكري مغربي بقوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى | بوليتيك

الأمم المتحدة تعرب عن تعازيها للمغرب بعد إعدام عسكري مغربي بقوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 5 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 12 ماي 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 12 ماي 2017

حكاية الحاجة خديجة مع مرضى داء السرطان | قنوات أخرى

حكاية الحاجة خديجة مع مرضى داء السرطان

يوميات لالة لعروسة - الحلقة 24 | قنوات أخرى

يوميات لالة لعروسة - الحلقة 24

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم بأدغال إفريقيا الوسطى | مجتمع
منذ 4 دقائق

صادم وخطير..تفاصيل تظهر لأول مرة: هكذا وقع الهجوم المسلح على الجنود المغاربة قبل إعدام زميلهم

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة | بوليتيك

مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد بعثة مينوسكا | بوليتيك

السفير عمر هلال رئيس تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الجبان ضد

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة | مجتمع

عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة

﻿ ﻿
أمس 18:25 GMT

عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.