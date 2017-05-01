مثير..هذا ما وقع بين الجيش المغربي والموريتاني في الكويرة ﻿

كشف موقع‘‘أنباء أنفو‘‘ الموريتاني، يومه الجمعة، أن احتكاكا وقع بين الجيش الموريتاني والجيش المغربي خلال قيام هذا الأخير بمطاردة مجموعة من المهربين بمدينة الكويرة.

"شوف تيفي"

كشف موقع‘‘أنباء أنفو‘‘ الموريتاني، يومه الجمعة، أن احتكاكا وقع بين الجيش الموريتاني والجيش المغربي خلال قيام هذا الأخير بمطاردة مجموعة من المهربين بمدينة الكويرة.

وأوضح الموقع الموريتاني أن تسوية سريعة للأزمة حصلت بين الجيش الموريتاني المرابط بمدينة ‘‘لكويرة‘‘ وجنود من قوات البحرية الملكية المغربية كانوا يقومون بمطاردة لمجموعة من المهربين دخلوا المياه الإقليمية الموريتانية.

وأكد ذات المصدر أن قيادة أركان الجيوش الموريتانية، أصدرت ليلة أمس الخميس، أمرا بتسوية الأزمة التي يمكن إعتبارها أول احتكاك مباشر بين جيشي الجارتين موريتانيا، والمغرب.