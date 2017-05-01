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عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 08:43 عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة | مجتمع
عاجل:الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي لازالت على قيد الحياة
علمت شوف تيفي أن الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي لا زالت على قيد الحياة وكل الأنباء التي تفيد بوفاتها عارية عن الصحة.

الفيزازي شوف تيفي:

علمت شوف تيفي أن الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي لا زالت على قيد الحياة وكل الأنباء التي تفيد بوفاتها عارية عن الصحة.
و أكدت ابنة سيدة الطقس الأولى بالمغرب ،أن والدتها مازالت تقاوم و تصارع مرض السرطان و قد غادرت المصحة التي دخلت لها بحر هذا الأسبوع بعد تحسن حالتها الصحية.

وقد اشتهرت سميرة الفيزازي لدى المغاربة بطريقة تقديمها المتميزة لفقرة الأحوال الجوية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حيث اكتسبت شعبية كبيرة رفقة الفنان عزيز الفاضيلي حتى أضحت فقرة صغيرة في آخر نشرة الأخبار الرئيسية الأكثر مشاهدة في التلفزيون المغربي.

 

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