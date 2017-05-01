مثير وبالفيديو.. راجل بعقلو شفر تيلفون من مكتب فالكلينيك وها كيفاش ﻿

كشف فيديو توصلت به قناة ''شوف تيفي'' عن سرقة أحد الأشخاص لهاتف نقال من مكتب موظفة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

كشف فيديو توصلت به قناة "شوف تيفي" عن سرقة أحد الأشخاص لهاتف نقال من مكتب موظفة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

وكشف مرسل الفيديو لـ"شوف تيفي" أن السارق مازال حرا طليقا، والذي لا تظهر عليه أي علامة مرتبطة بالإجرام، حيث استغل غياب الموظفة، لينسل إلى المكتب ويتأكد أن لا أحد يوجد به وسرق الهاتف الذكي، وغادر بسرعة.



