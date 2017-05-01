العثماني كاعي وها علاش ﻿

لم تهدأ العاصفة بعد داخل دواليب حزب العدالة والتنمية المترأس للحكومة، حيث مازالت الانتقادات تطال رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني في ظروف استثنائية

شوف تيفي

لم تهدأ العاصفة بعد داخل دواليب حزب العدالة والتنمية المترأس للحكومة، حيث مازالت الانتقادات تطال رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني في ظروف استثنائية

وكشف مصدر جيد الاطلاع لـ"شوف تيفي" أن رئيس الحكومة غاضب جدا من خرجات قياديي الحزب، والذين يطلقون العنان لتصريحاتهم في كل مرة عن تنازلاته المؤلمة "اللي رونات" العدالة والتنمية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وخلقت مناوشات بين القياديين التابعين للحزب ذاته.

وأضاف المصدر ذاته أن العثماني عبر عن انزعاجه في آخر اجتماع له بقياديي الحزب بحر الأسبوع الجاري، وطلب منهم الكف عن إطلاق تصريحات من هنا وهناك، والحديث عن التنازلات.