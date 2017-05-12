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مثير..بعد صندالة ''حلومة'' ، ''بانطوفة'' أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 07:15 مثير..بعد صندالة حلومة ، بانطوفة أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها | منوعات
مثير..بعد صندالة ''حلومة'' ، ''بانطوفة'' أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها
بعد صندالة ''الحلومة'' أو ''المكاوية''، ظهرت مرة أخرى أحذية شبيهة بالبانطوفة المغربية الأمازيغية الأصيلة، لإحدى شركات تصنيع الأحذية العالمية.

شوف تيفي

بعد صندالة "الحلومة" أو "المكاوية"، ظهرت مرة أخرى أحذية شبيهة بالبانطوفة المغربية الأمازيغية الأصيلة، لإحدى شركات تصنيع الأحذية العالمية.

وكشفت صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن أثمنة مثيرة لهذه الأحذية الجديدة، والتي يتراوح ثمنها بين 900 و 1300 دولار أي ما بين 9000 درهم و000 13 ألف درهم.
وخلقت الصورة جدلا جرت عليها سخرية الفايسبوكيين الذي كشفوا أن ثمنها ما بين 150 و 250 درهم، بمدينة مراكش المعروفة بهذه الصناعات التقليدية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

صناعة أحذية شركة مراكش

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