بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به ﻿

يبدو أن الفنان حاتم عمور معندو زهر، فلا يكاد يخرج من جدل وانتقاد حتى يدخل في جدل آخر، حيث توالت الأيام الأخيرة بعض الانتقادات اللاذعة عليه بسبب الجدل الذي يثيره بملابسه ولوكه

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يبدو أن الفنان حاتم عمور معندو زهر، فلا يكاد يخرج من جدل وانتقاد حتى يدخل في جدل آخر، حيث توالت الأيام الأخيرة بعض الانتقادات اللاذعة عليه بسبب الجدل الذي يثيره بملابسه ولوكه

.ويستعد صاحب أغنية "حسدونا" إلى إصدار ميني ألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، والمرجح يوم عيد الفطر، حيث سيغني أحد الأغاني الجديدة خلال إحيائه لسهرته بمهرجان موازين.

وكشف مصدر مقرب من عمور أنه تعامل مع مجموعة من المقربين في هذا الألبوم كالعادة، منهم محمد الشرابي، محمد الإدريسي، منير الجزائري، رشيد محمد علي، بلال أفريكانو، ثم الشابة أميرة زهير.



