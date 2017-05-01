بعد نادية لاركيط.. إيمانويل ماكرون يستقبل نوال المتوكل وها علاش ﻿

من المنتظر أن يستقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون البطلة الأولمبية ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نوال المتوكل، بباريس، إبان تقديم ملف باريس حسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

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من المنتظر أن يستقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون البطلة الأولمبية ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نوال المتوكل، بباريس، إبان تقديم ملف باريس حسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

وكشفت مصادرنا أن نوال المتوكل، كانت اليوم بلوس أنجلوس لتقييم ملف ترشيحها لاحتضان دورة 2026، قبل أن تتوجه إلى باريس مباشرة،و لم يفت الوزيرة السابقة أن تلتقط صورة تذكارية مع اسمها الذي مازال محفورا بلائحة المتوجين من الأبطال العالميين.

وكانت القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار المتوكل قد شغلت وزيرة للشبيبة والرياضة، في حكومة بنكيران السابقة.



