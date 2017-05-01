 بعد نادية لاركيط.. إيمانويل ماكرون يستقبل نوال المتوكل وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني كاعي وها علاش | بوليتيك

العثماني كاعي وها علاش

مثير..بعد صندالة حلومة ، بانطوفة أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها | منوعات

مثير..بعد صندالة ''حلومة'' ، ''بانطوفة'' أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها

بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به | ثقافة و فنون

بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به

عاجل...وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي | ثقافة و فنون

عاجل...وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي

بالصورة..رجال الحموشي يسقطون تجار مخدرات بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصورة..رجال الحموشي يسقطون تجار مخدرات بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل

أمن طنجة يحجز 632 سكينا و 974 كيلوغراما من مخدر الشيرا | حوادث و حقوق

أمن طنجة يحجز 632 سكينا و 974 كيلوغراما من مخدر الشيرا

أمن طنجة يوقف قاربا للهجرة السرية وها شحال فيه ديال الحراكة | حوادث و حقوق

أمن طنجة يوقف قاربا للهجرة السرية وها شحال فيه ديال '' الحراكة''

مؤثر.. جباص ضربو الضو.. وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤثر.. جباص ضربو الضو.. وها أشنو وقع ليه

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـسبتة ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات | مجتمع

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـ''سبتة'' ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء

من يلعب في طنجرة الريف؟

بعد نادية لاركيط.. إيمانويل ماكرون يستقبل نوال المتوكل وها علاش

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 07:07 بعد نادية لاركيط.. إيمانويل ماكرون يستقبل نوال المتوكل وها علاش | سبور
بعد نادية لاركيط.. إيمانويل ماكرون يستقبل نوال المتوكل وها علاش
من المنتظر أن يستقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون البطلة الأولمبية ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نوال المتوكل، بباريس، إبان تقديم ملف باريس حسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

شوف تيفي

من المنتظر أن يستقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون البطلة الأولمبية ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نوال المتوكل، بباريس، إبان تقديم ملف باريس حسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

وكشفت مصادرنا أن نوال المتوكل، كانت اليوم بلوس أنجلوس لتقييم ملف ترشيحها لاحتضان دورة 2026، قبل أن تتوجه إلى باريس مباشرة،و لم يفت الوزيرة السابقة أن تلتقط صورة تذكارية مع اسمها الذي مازال محفورا بلائحة المتوجين من الأبطال العالميين.

وكانت القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار المتوكل قد شغلت وزيرة للشبيبة والرياضة، في حكومة بنكيران السابقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نوال المتوكل ألعاب أولمبية باريس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الإعلان بالدار البيضاء عن إنطلاق نصف الماراطون الدولي في نسخته الرابعة | سبور

الإعلان بالدار البيضاء عن إنطلاق نصف الماراطون الدولي في نسخته الرابعة

حسبان يرد على اللاعبين المضربين عن التداريب ببلاغ عبر موقع الرجاء | سبور

حسبان يرد على اللاعبين المضربين عن التداريب ببلاغ عبر موقع الرجاء

بالفيديو: ليون يفوز على أجاكس بثلاثية... وزياش رابع لاعب مغربي يصل لنهائي كأس الإتحاد الأوروبي | سبور

بالفيديو: ليون يفوز على أجاكس بثلاثية... وزياش رابع لاعب مغربي يصل لنهائي كأس الإتحاد الأوروبي

عاجل وسار للمغاربة: المغرب أصبح قريبا من تنظيم مونديال 2026 بعد دخول شخصية قوية ومؤثرة على الخط لدعم ملف المغرب.. | سبور

عاجل وسار للمغاربة: المغرب أصبح قريبا من تنظيم مونديال 2026 بعد دخول شخصية قوية ومؤثرة على الخط لدعم ملف المغرب..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 3 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 12 ماي 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 12 ماي 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 12 ماي 2017

حكاية الحاجة خديجة مع مرضى داء السرطان | قنوات أخرى

حكاية الحاجة خديجة مع مرضى داء السرطان

يوميات لالة لعروسة - الحلقة 24 | قنوات أخرى

يوميات لالة لعروسة - الحلقة 24

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العثماني كاعي وها علاش | بوليتيك
منذ 36 دقيقة

العثماني كاعي وها علاش

مثير..بعد صندالة حلومة ، بانطوفة أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها | منوعات

مثير..بعد صندالة ''حلومة'' ، ''بانطوفة'' أمازيغية دايرا حالة في الفايسبوك وها شحال الثمن ديالها

بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به | ثقافة و فنون

بعد توالي الجدل عليه.. هذا ما ينوي حاتم عمور القيام به

عاجل...وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي | ثقافة و فنون

عاجل...وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي

﻿ ﻿
أمس 18:25 GMT

عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.