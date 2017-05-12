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بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 06:49 عاجل...وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي | ثقافة و فنون
عاجل...وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي
علمت شوف تيفي أن الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي قد غادرتنا صباح يومه الجمعة إلى دار البقاء في منزلها بمدينة الناطور بعد معاناة طويلة مع المرض الخبيث ''سرطان الثدي''..وقد شكل وفاتها صدمة قوية لكل

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي قد غادرتنا صباح يومه الجمعة إلى دار البقاء في منزلها بمدينة الناطور بعد معاناة طويلة مع المرض الخبيث "سرطان الثدي"..وقد شكل وفاتها صدمة قوية لكل أفراد عائلتها وأقربائها ولدى فئة عريضة من المغاربة ، رغم أن حالتها كان ميؤوسا منها منذ مغادرتها مؤخرا الرباط في اتجاه مسقط رأسها مدينة الناطور ، حيث أسلمت روحها الطاهرة إلى بارئها..

وقد اشتهرت المرحومة سميرة الفيزازي لدى المغاربة بطريقة تقديمها المتميزة لفقرة الأحوال الجوية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حيث اكتسبت شعبية كبيرة رفقة الفنان عزيز الفاضيلي حتى أضحت فقرة صغيرة في آخر نشرة الأخبار الرئيسية الأكثر مشاهدة في التلفزيون المغربي آنذاك...تعازينا الحارة لعائلة المرحومة ،. وإنا لله وآنا إليه راجعون .

 

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عاجل...وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي

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