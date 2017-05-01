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بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 05:49 بالصورة..رجال الحموشي يسقطون تجار مخدرات بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
بالصورة..رجال الحموشي يسقطون تجار مخدرات بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية أيت ملول، اليوم الخميس 11 ماي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 28 و29 سنة، من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية أيت ملول، اليوم الخميس 11 ماي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 28 و29 سنة، من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، بحي "توهمو"، إثر عملية أمنية فعّلتها عناصر الشرطة القضائية بعد توصلها بمعلومات عن تعاطي المشتبه فيهما لترويج المخدرات بالحي المذكور.

وأكد المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أجريت في إطار هذه القضية، مكنت من حجز كمية من مخدر الشيرا مجزأة إلى قطع جاهزة للترويج، وما يناهز 40 قرصا مهلوسا، وسلاحا أبيضا كبير الحجم، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج، مشيرا إلى أن هذه العملية الأمنية مكنت من إيقاف إثنين من زبناء المروجين وهما بصدد التزود منهما بالمخدرات، وقد تم الاحتفاظ بالجميع تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ايت ملول المخدرات الترويج

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