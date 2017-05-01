أمن طنجة يحجز 632 سكينا و 974 كيلوغراما من مخدر الشيرا ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة ، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من توقيف 12.676 شخصا من بينهم 4.398 مبحوثا عنهم في قضايا إجرامية مختلفة.

شوف تيفي

تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة ، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من توقيف 12.676 شخصا من بينهم 4.398 مبحوثا عنهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وكشف مصدر أمني مطلع، أن عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار القضايا أسفرت عن ضبط 632 سكينا من مختلف الاحجام و 974 كيلوغراما من مخدر الحشيش و 8 406 قرصا مهلوسا .

وأوضح ذات المصدر، بأن معدل زجر الجريمة بلغ أرقاما قياسية خلال هذه الفترة ، بفضل تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام ، ونتيجة للرفع من جاهزية الوحدات الأمنية بهذه المدينة ، خصوصا بعدما تم تعزيز ولاية أمن طنجة بمجموعة للبحث والتدخل BRI المتخصصة في زجر الجريمة الخطيرة والمقرونة بالعنف.





