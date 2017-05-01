 أمن طنجة يوقف قاربا للهجرة السرية وها شحال فيه ديال '' الحراكة'' ﻿
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أمن طنجة يوقف قاربا للهجرة السرية وها شحال فيه ديال '' الحراكة''

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 05:44 أمن طنجة يوقف قاربا للهجرة السرية وها شحال فيه ديال الحراكة | حوادث و حقوق
أمن طنجة يوقف قاربا للهجرة السرية وها شحال فيه ديال '' الحراكة''
مازال ''الحريك'' يغوي الكثيرين خصوصا المواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أوقفت سلطات طنجة قاربا مطاطيا، فيه 10 أشخاص من المهاجرين الأفارقة، كانوا يهمون بالهجرة سريا من سواحل طنجة، للوصول إلى الضفة

شوف تيفي

مازال "الحريك" يغوي الكثيرين خصوصا المواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أوقفت سلطات طنجة قاربا مطاطيا، فيه 10 أشخاص من المهاجرين الأفارقة، كانوا يهمون بالهجرة سريا من سواحل طنجة، للوصول إلى الضفة الأخرى.

وكشفت مصادر محلية أن الشرطة القضائية بطنجة أحبطت هذه المحاولة، وحجزت من خلالها قاربا مطاطيا ومجدافين خشبيين ومعدات إبحار أخرى، حيث مازال البحث جاريا مع المعنيين، تحت إشراف النيابة العامة.

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أمن طنجة أفارقة هجرة

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