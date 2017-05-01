مؤثر.. جباص ضربو الضو.. وها أشنو وقع ليه ﻿

في الوقت الذي كان ينقش الجبس في سقف إحدى الغرف، أدى تلامس الأسلاك الكهربائية العارية مع عامل جبص، إلى تعرضه لصعقة كهربائية قوية، أودت بحياته في الحين.

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في الوقت الذي كان ينقش الجبس في سقف إحدى الغرف، أدى تلامس الأسلاك الكهربائية العارية مع عامل جبص، إلى تعرضه لصعقة كهربائية قوية، أودت بحياته في الحين.

واهتزت مدينة أحد الأحياء بتطوان لهذا الحادث المفجع مساء اليوم الخميس، الذي أودى بحياة هذا العامل بطريقة مروعة، أثناء مزاولته لعمله بتجزئة دار الخير بالرميلات بمرتيل.

وقد حلت بعين المكان السلطات المحلية وعناصر من الشرطة العلمية التي قامت بمعاينة جثة الهالك ومكان الحادث قبل نقل الضحية إلى مستشفى سانية الرمل، كما تم فتح تحقيق في هذا الحادث المؤلم.